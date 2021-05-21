Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС

В 02.00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, передает радио KAN.

Фото: Ronen Zvulun/Reuters Ronen Zvulun/Reuters

Как сообщает телеканал «Аль-Акса», в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления» в битве, которой палестинские группировки дали название «Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»). По информации канала, сотни человек вышли с палестинскими флагами на улицы Рамаллы, в небо запускаются фейерверки.

Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 02.00 мск.

До этого газета Times of Israel сообщила, что Израиль одобрил решение об одностороннем прекращении огня в палестино-израильском конфликте с 02.00 мск.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.