"Его разозлило": Кличко ответил на претензии Зеленского

«У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения. Первое, меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе Офиса президента (Андрею Богдану – ред.ВЗГЛЯД) за то, чтобы меня не уволили. Я попросил назвать фамилию этого человека. Информации – ноль. Второе обострение касалось флага. Перед (торжественным мероприятием – ред.ВЗГЛЯД) у меня был (советник главы офиса президента Михаил - ред.ВЗГЛЯД) Подоляк, я ему передал сценарий мероприятия и приглашение президенту. Но президент не пришел. Знаю, что то, что он не присутствовал, его разозлило», – цитирует РИА «Новости» Кличко.