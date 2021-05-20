"Его разозлило": Кличко ответил на претензии Зеленского

По его словам, «политическую ревность» также вызвало заявление о закупке мэром вакцин от коронавируса для Киева.

В четверг Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет на должности главы государства заявил, что обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета. По словам Зеленского, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис «без готовности президента с ним встретиться».