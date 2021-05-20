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На нейтральной земле: Зеленский объявил о подготовке встречи с Путиным

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский начал переговоры с представителями российского лидера Владимира Путина на предмет предстоящей встречи глав государств. Об этом пишет РБК.
«Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и России [об организации такой встречи]», — сказал Зеленский.
В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что сейчас готовится перечень тем для обсуждения глав государств. При этом он отметил, что «процесс идёт не просто».
Дата, когда Зеленский и Путин встретятся, ещё не обозначена.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Зеленский готов встретиться с Путиным в любой точке Донбасса.
Так, по мнению украинского президента можно будет увидеть реальную картину происходящего. Несколько позже Зеленский решил, что «лучшее место для диалога» - Ватикан. Владимир Путин предлагал встретиться в Москве, Зеленский не согласился.
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