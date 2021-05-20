На нейтральной земле: Зеленский объявил о подготовке встречи с Путиным

Дата, когда Зеленский и Путин встретятся, ещё не обозначена.

Так, по мнению украинского президента можно будет увидеть реальную картину происходящего. Несколько позже Зеленский решил, что «лучшее место для диалога» - Ватикан. Владимир Путин предлагал встретиться в Москве, Зеленский не согласился.