На нейтральной земле: Зеленский объявил о подготовке встречи с Путиным

«Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и России [об организации такой встречи]», — сказал Зеленский.
В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что сейчас готовится перечень тем для обсуждения глав государств. При этом он отметил, что «процесс идёт не просто».
Дата, когда Зеленский и Путин встретятся, ещё не обозначена.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Зеленский готов встретиться с Путиным в любой точке Донбасса.
Так, по мнению украинского президента можно будет увидеть реальную картину происходящего. Несколько позже Зеленский решил, что «лучшее место для диалога» - Ватикан. Владимир Путин предлагал встретиться в Москве, Зеленский не согласился.