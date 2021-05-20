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«Чёрная плесень»: в Индии объявили об эпидемии

Анастасия Кирсанова
36 минут назад
В Индии сделали объявление о наступлении эпидемии «чёрной плесени». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местное СМИ.
«Чёрная плесенью» - грибковое заболевание. В настоящее время им более подвержены переболевшие ковидом индусы.
Зафиксировано не менее 100 случаев в стране. Уже известно о погибших от этого заболевания.
Также в стране распространено предупреждение, что обо всех фактах возможного заболевания, медики должны сообщать властям.
Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко напомнил, что такая «плесень» встречается и в России.
Ранее «Рамблер» писал о нынешней ситуации с ковидом в Индии. Власти объявили старт четвёртой волны. Позже в стране обнаружили новый штамм коронавируса. За короткое время Индия побила антирекорд по смертям от инфекции. Например 7 мая в стране умерли не менее 410 тыс. человек.
В мире,Видео,Индия,
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