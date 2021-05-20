В Госдепе оценили встречу Лаврова и Блинкена

Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о продолжении диалога. Об этом по итогам переговоров министра иностранных дел России и государственного секретаря США заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Они также обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР», - приводит его слова ТАСС.
Первая встреча Лаврова и Блинкена прошла в Рейкьявике. Диалог продолжался два часа. Глава МИД РФ рассказал журналистам, что Москва готова «разгребать завалы», которые остались в двусторонних отношениях от предыдущих администраций США.