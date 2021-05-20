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В Госдепе оценили встречу Лаврова и Блинкена

ТК «Звезда»иещё 8
56 минут назад
Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о продолжении диалога. Об этом по итогам переговоров министра иностранных дел России и государственного секретаря США заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
В Госдепе оценили встречу Лаврова и Блинкена
Фото: ТАССТАСС
«Они также обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР», - приводит его слова ТАСС.
Первая встреча Лаврова и Блинкена прошла в Рейкьявике. Диалог продолжался два часа. Глава МИД РФ рассказал журналистам, что Москва готова «разгребать завалы», которые остались в двусторонних отношениях от предыдущих администраций США.
Также Лавров назвал конструктивными переговоры с Блинкеном. Он отметил, что Москва подтвердила готовность к диалогу по стратегической стабильности, Вашингтон от этой идеи не отказался.
В мире,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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