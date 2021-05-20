Названы суда, попавшие под санкции из-за Nord Stream 2

Белый дом собирается ввести санкции за участие в строительстве «Северного потока — 2» против четырёх судов и четырёх юридических лиц. Их назвала корреспондент CBS Ина Руффини в Twitter.

В списке значатся суда «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев». Ограничения также должны ввести в отношении Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба», «Коксохимтранса» и «Мортранссервиса».

Ранее стало известно, что позиция Госдепартамента США не совпадает с позицией Белого дома, который 19 мая решил отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, сообщил Bloomberg. При этом представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США всё ещё намерены не допустить запуска газопровода.