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Названы суда и компании, попавшие под санкции из-за «Северного потока — 2»

News.ruиещё 3
10 минут назад
Белый дом собирается ввести санкции за участие в строительстве «Северного потока — 2» против четырёх судов и четырёх юридических лиц. Их назвала корреспондент CBS Ина Руффини в Twitter.
Названы суда, попавшие под санкции из-за Nord Stream 2
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look PressJens Büttner/ZB/Global Look Press
Она отметила, что сведения получила от источника в конгрессе, где был представлен отчёт Госдепартамента, касающийся строящегося газопровода.
В списке значатся суда «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев». Ограничения также должны ввести в отношении Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба», «Коксохимтранса» и «Мортранссервиса».
Ранее стало известно, что позиция Госдепартамента США не совпадает с позицией Белого дома, который 19 мая решил отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, сообщил Bloomberg. При этом представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США всё ещё намерены не допустить запуска газопровода.
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