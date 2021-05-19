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PornHub покажет эротические видео 100-летней давности

Вероника Полынина
1 час назад
Порносайт PornHub оцифровал и раскрасил 20 эротических видео вековой давности.
PornHub покажет эротические видео 100-летней давности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Вы когда-нибудь задумывались, как выглядят самые первые порно ролики?! С помощью технологии искусственного интеллекта Pornhub запускает инновационный проект Remastured, который восстановил и раскрасил вековые эротические фильмы, чтобы наши современные зрители могли насладиться старомодным порно из прошлых эпох», - говорится в сообщении порносайта в Instagram.
Авторы проекта рассказали, что восстановили фильмы прошлого с помощью искусственного интеллекта. Они показывали нейросети много современного порно, чтобы научить ее оцифровывать старые эротические фильмы. Старейший оцифрованный ролик датируется 1886 годом.
Ранее, как писал «Рамблер», неизвестные подожгли дом основателя PornHub Фераса Антуна в Монреале. По информации полицейских, двое неизвестных пробрались внутрь и устроили поджог. Пожар продолжался три часа, за это время строящийся дом полностью сгорел.
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