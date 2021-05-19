PornHub покажет эротические видео 100-летней давности

Авторы проекта рассказали, что восстановили фильмы прошлого с помощью искусственного интеллекта. Они показывали нейросети много современного порно, чтобы научить ее оцифровывать старые эротические фильмы. Старейший оцифрованный ролик датируется 1886 годом.

Ранее, как писал «Рамблер», неизвестные подожгли дом основателя PornHub Фераса Антуна в Монреале. По информации полицейских, двое неизвестных пробрались внутрь и устроили поджог. Пожар продолжался три часа, за это время строящийся дом полностью сгорел.