В Латвии призерам олимпиады по русскому языку отказали в награде

В латвийском Даугавпилсе школьникам, ставшим призерами международной онлайн-олимпиады по русскому языку, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом, отказались выплачивать денежные вознаграждения.

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В прошлом учебном году 11 местных школьников при поддержке учителей приняли участие в Международной онлайн-олимпиаде по русскому языку, которую организовал СПбГУ при поддержке Минобразования . В конкурсе приняли участие 3199 учеников из 98 стран, а школьникам из Даугавпилса удалось занять призовые места, передает ТАСС со ссылкой на информационно-новостной портал gorod.lv.

Издание напоминает, что в 2016 году Даугавпилсская дума приняла положение о порядке денежного вознаграждения учеников общеобразовательных учреждений за победу в городских, государственных и международных олимпиадах, а также в научных конференциях, конкурсах и дебатах, организованных при сотрудничестве с Министерством образования и науки Латвии (МОН).

Однако финансовый комитет отказался включать их фамилии в проект решения думы для получения денежного вознаграждения. Занявшим первое место выплачивается 80 евро, второе – 70 евро и третье – 55 евро. Причиной такого решения послужило то, что ученики приняли участие в олимпиаде самостоятельно, а не по заявке от министерства образования и науки республики.

По утверждению городских властей, организованный Санкт-Петербургским госуниверситетом конкурс якобы не соответствует уровню международной олимпиады.

Депутат Даугавпилсской думы от социал-демократической партии «Согласие», представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии, Андрей Элксниньш , заявил о несправедливости сложившейся ситуации.

«Вчера этим детям, которые прославили свой родной город, финансовый комитет думы отказал в праве получить заслуженную награду, предусмотренную правилами самоуправления: за первое место – 80 евро, за второе – 70 евро и за третье место – 55 евро. Общая цена вопроса – 600 евро. Причина отказа – школьники не были заявлены на эту олимпиаду от имени министерства образования в лице его главы Илги Шуплинской», – отметил он.

В свою очередь в партии «Русский союз Латвии» заявили, что дети не должны страдать от «несостоятельности бюрократического аппарата и политических игр», поэтому партия приняла решение из своих средств оплатить положенную детям награду.

Напомним, в Латвии один государственный язык – латышский, а русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного. Ранее детскую больницу в Риге раскритиковали из-за русского языка, а депутат Сейма Латвии Атис Леиньш назвал русский язык «унижением» для республики.