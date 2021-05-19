Кто вредит стране?: украинцы выбрали самого  вредного олигарха

Украинцы сочли главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука самым вредным для страны олигархом. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», свидетельствуют данные опроса аналитического центра «Украинский институт будущего».
О том, что Медведчук наносит самый большой вред стране из всех олигархов, заявили 30,6% опрошенных украинцев.
Отвечая на вопрос «Кто из перечисленных олигархов наносит наибольший вред стране?», почти треть украинцев назвали Медведчука, второй по упоминанию – Петр Порошенко. На него указали 25,6% респондентов. Следом за ним идут Игорь Коломойский (18,7%), Ринат Ахметов (13,4%) и Дмитрий Фирташ (5,2%).
Кроме того, в ответе на вопрос «Кто из перечисленных олигархов наносит, по Вашему мнению, вред Украине?» имя Медведчука встречалось в 66% случаев.