Кто вредит стране?: украинцы выбрали самого  вредного олигарха

О том, что Медведчук наносит самый большой вред стране из всех олигархов, заявили 30,6% опрошенных украинцев.

Кроме того, в ответе на вопрос «Кто из перечисленных олигархов наносит, по Вашему мнению, вред Украине?» имя Медведчука встречалось в 66% случаев.