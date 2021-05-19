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Кто вредит стране?: украинцы выбрали самого  вредного олигарха

Вероника Полынина
1 час назад
Украинцы сочли главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука самым вредным для страны олигархом. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», свидетельствуют данные опроса аналитического центра «Украинский институт будущего».
Кто вредит стране?: украинцы выбрали самого вредного олигарха
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О том, что Медведчук наносит самый большой вред стране из всех олигархов, заявили 30,6% опрошенных украинцев.
Отвечая на вопрос «Кто из перечисленных олигархов наносит наибольший вред стране?», почти треть украинцев назвали Медведчука, второй по упоминанию – Петр Порошенко. На него указали 25,6% респондентов. Следом за ним идут Игорь Коломойский (18,7%), Ринат Ахметов (13,4%) и Дмитрий Фирташ (5,2%).
Кроме того, в ответе на вопрос «Кто из перечисленных олигархов наносит, по Вашему мнению, вред Украине?» имя Медведчука встречалось в 66% случаев.
Бизнесмен Игорь Коломойский упоминался в 60% ответов, бизнесмен Дмитрий Фирташ и экс-президент Украины Петр Порошенко были указаны в 50% ответов. Имя Рината Ахметова встречалось в 49% ответов, Сергея Левочкина - в 44%, Виктора Пинчука - в 33%, Вадима Новинского –в 30%. Григорий и Игорь Суркисы были названы в 28% ответов, Александр и Галина Гереги – в 18%, Константин Жеваго - в17%, Юрий Косюк, как и Олег Бахматюк – в 13% ответов.
В мире,Юрий Косюк,Вадим Новинский,Виктор Пинчук,Григорий Суркис,Дмитрий Фирташ,Игорь Суркис,Ринат Ахметов,Игорь Коломойский,Сергей Левочкин,Константин Жеваго,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,
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