РФ достоверно знает, что затягивание регистрации "Спутника V" в ЕС связано с "сигналами из высоких кабинетов" Брюсселя , такое поведение в условиях пандемии аморально. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.

Рамблер

"Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера, или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально", - сказал он.

Еврокомиссия получила письмо от разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с просьбой прекратить предвзятые заявления о препарате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бетона.

«Мы подтверждаем получение письма», — сказал представитель.

Ранее Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Европейское агентство лекарственных препаратов в настоящий момент ведет последовательную экспертизу, которая была специально создана для регистрации вакцин.

РФПИ также выражали надежду, что сертификация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) - регуляторе обращения лекарств в Евросоюзе - началась процедура последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для ее медицинского применения. Об этом сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству", - говорится в сообщении РФПИ.

Некоторые европейские страны, в том числе и входящие в ЕС, уже одобрили применение нашей вакцины в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации, которую осуществляет EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии. А в целом "Спутник V" зарегистрировали уже 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

"Приветствуем начало процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств, - прокомментировал сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира. "Спутник V" может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения. Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года".

Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1.

Рамблер

«С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа – континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, – мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V». Что касается «Спутника V», у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам», – приводит слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ТАСС.

Бретон призвал массово производить и распределять уже одобренные вакцины. Он также предположил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля – французскому национальному празднику.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» должна получить сертификацию Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер во вторник, 18 мая.

По его словам, Россия и Германия поддерживают тесный обмен по вопросу производства вакцин. Как Германия с BioNTech, так и Россия со «Спутником V» относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса.

Рамблер

— Разумеется, «Спутник V» должен быть допущен в Европейском союзе, как и все другие эффективные медикаменты, препараты и вакцины, — приводит слова Альтмайера ТАСС.

В настоящее время российский препарат зарегистрирован в 66 странах с населением свыше 3,2 миллиарда человек.

Рамблер

В течение лета мы этого ожидаем, — отметила Вуйнович.

По мере развития прививочной кампании все больше людей желают вакцинироваться от коронавируса российским лекарственным препаратом. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Рамблер

«По мере этой прививочной кампании все больше и больше людей хотят сделать эту прививку. Объем производства и количество желающих сделать прививку в целом совпадают. Одновременно и объемы производства растут», - сказал Путин.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в Научном центре имени Гамалеи при участии Минобороны РФ . О регистрации лекарственного препарата стало известно в августе прошлого года. В ходе испытаний, вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность и полную безопасность.

Республика Сан-Марино открыла вакцинный туризм в страну — путешественники получат прививку от коронавируса российского производства. Об этом пишет РИА Новости.

Кампания для иностранных туристов запускается с 17 мая — по сообщению Института социальной защиты (ISS) Сан-Марино, она стала возможна благодаря некоторому «излишку» из десяти тысяч доз российского препарата «Спутник V», который ранее был закуплен для вакцинации местного населения.

Получение вакцины будет стоить около 50 евро (около 4,5 тысячи рублей) — в стоимость входит две дозы препарата. Также туристам необходимо оплатить проживание в отеле европейской страны как минимум на шесть дней (по трое суток на каждый этап прививки), чтобы получить укол и пройти наблюдение.

Отмечается, что отели республики уже зафиксировали рост бронирований — по словам представителя госсекретариата по иностранным делам Сан-Марино, туристы из Германии, Швейцарии, Франции и других европейских стран заинтересовались вакцинными турами в страну.

Ранее в мае стало известно о том, что Сан-Марино стала первой страной в Европе, победившей коронавирус. Сообщалось, что применение российской вакцины «Спутник V» позволило снизить уровень инфицирования до нуля. По данным РФПИ, с 4 мая в республике не фиксировалось ни одного случая заражения COVID-19. Смертность также не наблюдается.

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила информацию о том, что государства - члены ЕС достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества туристов, полностью вакцинированных одобренными в союзе вакцинами. Ранее в среду об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в ЕС.

"Послы стран ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов на территорию Евросоюза из третьих стран", - сказал представитель ЕК, отметив при этом, что речь на данном этапе идет о вакцинах, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). По его словам, теперь Совет ЕС должен одобрить эту рекомендацию, которая, тем не менее, не носит обязательный характер.

Как ожидается, тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.

Страны ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и результатах ПЦР-тестов.