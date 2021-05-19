Киев утвердил "ласковую украинизацию" населения

Министр добавил, что его ведомство придерживается "ласковой украинизации", которая "будет иметь долговременный эффект". Ткаченко подчеркнул, что "для достижения цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим".

Концепция предусматривает, что украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни. Программа, в частности, включает обязательное использование украинского языка должностными лицами, открытие курсов по изучению языка, в том числе в онлайн-формате, улучшение качества его преподавания в учебных заведениях, поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом. Кроме того, планируется стимулировать дубляж кино на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.