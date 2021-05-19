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Правительство Украины утвердило концепцию "ласковой украинизации"

ТАССиещё 2
1 час назад
Кабмин Украины поддержал концепцию госпрограммы по развитию украинского языка до 2030 года, получившую название "ласковой украинизации". Трансляция заседания велась в среду на канале правительства в YouTube.
Киев утвердил "ласковую украинизацию" населения
Фото: ReutersReuters
"Одобрить концепцию государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года", - говорится в документе, который поддержали министры.
"Впереди много работы. Фактически это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому языку, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного, добровольного перехода",- написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Министр добавил, что его ведомство придерживается "ласковой украинизации", которая "будет иметь долговременный эффект". Ткаченко подчеркнул, что "для достижения цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим".
Концепция предусматривает, что украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни. Программа, в частности, включает обязательное использование украинского языка должностными лицами, открытие курсов по изучению языка, в том числе в онлайн-формате, улучшение качества его преподавания в учебных заведениях, поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом. Кроме того, планируется стимулировать дубляж кино на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.
Согласно концепции, должны укрепиться позиции украинского языка в культурно-информационном пространстве страны, а также статус украинского как языка межэтнического общения и взаимопонимания.
В мире,Александр Ткаченко,Правительство Украины,
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