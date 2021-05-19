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В ЕС прокомментировали «дело Медведчука»

ИА Regnum
1 час назад
Европейский союз ожидает, что Украина проведёт «надлежащую правовую процедуру» в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 19 мая, сообщает ТАСС.
Евросоюз вмешался в суд Украины над Медведчуком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы надеемся, что Украина обеспечит надлежащую правовую процедуру в ходе продолжающегося разбирательства», — сказал чиновник, комментируя обвинения Медведчука в госизмене, а также решение поместить его под круглосуточный домашний арест.
Отметим, адвокаты Виктора Медведчука обжаловали решение о круглосуточном домашнем аресте политика.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил суд в блокировании процедуры рассмотрения апелляции.
В мире,Ренат Кузьмин,Виктор Медведчук,Верховная Рада,ЕС,ИТАР-ТАСС,Украина,
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