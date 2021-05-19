Евросоюз вмешался в суд Украины над Медведчуком

«Мы надеемся, что Украина обеспечит надлежащую правовую процедуру в ходе продолжающегося разбирательства», — сказал чиновник, комментируя обвинения Медведчука в госизмене, а также решение поместить его под круглосуточный домашний арест.
Отметим, адвокаты Виктора Медведчука обжаловали решение о круглосуточном домашнем аресте политика.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил суд в блокировании процедуры рассмотрения апелляции.