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ВОЗ добавила индийский штамм коронавируса в список самых опасных

Говорит Москваиещё 1
4 часа назад
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
«Внимательно следим за развитием событий совместно с индийскими властями, с органами здравоохранения других стран мира. Работа ещё ведётся, чтобы понять характеристики этого нового варианта с точки зрения его передаваемости, серьёзности, насколько хорошо современные вакцины действуют против него. Предварительные данные из Индии предполагают, что вариант 1.6 1.7, как его называем официально, имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека, чем другие, которые тоже циркулируют в Индии. Там не один штамм, там несколько вариантов».
Результаты исследования индийского штамма коронавируса будут выпущены в ближайшие недели, отметила Вуйнович. По словам представителя ВОЗ, необходимо внимательно следить за ним, чтобы не произошло всплеска заболеваний.
«ВОЗ оценивает, что этот вариант может распространяться в обществе, в том числе контексте общего доминирования других вариантов. Очень важно отслеживать каждый случай, делать много генетических исследований. Очень внимательно следить, потому что любой новый вариант может к какому-то моменту приобрести такие характеристики, что это может привести к всплеску. Очень важно снизить перенос вируса, потому что это переписка вируса в новую клетку. При этом переписке делается ошибка, он делает мутацию, тогда появляется новый вариант. Это как плохая лотерея».
Первые носители индийского штамма коронавируса были выявлены в Ульяновске в мае этого года. Ими оказались 16 индийских студентов, которые прилетели на учёбу в Россию. Все они были помещены в ковидные госпитали Ульяновска. Сегодня Индия установила новый антирекорд по приросту смертности от COVID-19. За сутки было зафиксировано 4529 смертей. С начала пандемии в стране скончались 283 248 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения коронавирусом в Индии превышает 25,4 миллионов.
В мире,Видео,Мелита Вуйнович,ВОЗ,Радиостанция "Говорит Москва",Индия,
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