Первые носители индийского штамма коронавируса были выявлены в Ульяновске в мае этого года. Ими оказались 16 индийских студентов, которые прилетели на учёбу в Россию. Все они были помещены в ковидные госпитали Ульяновска. Сегодня Индия установила новый антирекорд по приросту смертности от COVID-19. За сутки было зафиксировано 4529 смертей. С начала пандемии в стране скончались 283 248 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения коронавирусом в Индии превышает 25,4 миллионов.