Елизавета II пережила еще одну смерть

Умер один из щенков королевы Великобритании Елизаветы II , дорги по кличке Фергюс. Об этом сообщает "Hello".

Фото: Reuters Reuters

Щенок был подарен королеве ее сыном принцем Эндрю в марте, когда ее муж принц Филипп лежал в больнице. Тогда вместе с дорги Фергюсом в Виндзорский замок привезли корги Муика.

По информации СМИ, дорги умер после того, как стало известно, что королева собирается уехать в свою резиденцию, замок Балморал в Шотландии, чтобы оплакать покойного мужа. Букингемский дворец отказался от комментариев.

Фергюс был назван в честь дяди королевы, погибшего в 1915 году в битве при Лоосе во время Первой мировой войны. Корги Муика назвали так в честь живописного озера в Шотландии.