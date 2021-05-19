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Умер щенок дорги, подаренный Елизавете II во время болезни мужа

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад
Умер один из щенков королевы Великобритании Елизаветы II, дорги по кличке Фергюс. Об этом сообщает "Hello".
Елизавета II пережила еще одну смерть
Фото: ReutersReuters
Щенок был подарен королеве ее сыном принцем Эндрю в марте, когда ее муж принц Филипп лежал в больнице. Тогда вместе с дорги Фергюсом в Виндзорский замок привезли корги Муика.
По информации СМИ, дорги умер после того, как стало известно, что королева собирается уехать в свою резиденцию, замок Балморал в Шотландии, чтобы оплакать покойного мужа. Букингемский дворец отказался от комментариев.
Фергюс был назван в честь дяди королевы, погибшего в 1915 году в битве при Лоосе во время Первой мировой войны. Корги Муика назвали так в честь живописного озера в Шотландии.
Дорги - гибрид корги и миниатюрной таксы. Эту породу вывела королева Великобритании Елизавета II. В декабре 2020 года стало известно о смерти пса королевы Великобритании Елизаветы II Вулкана.
В мире,Елизавета II,Соединенное Королевство,
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