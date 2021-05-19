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Момент удара израильских ракет по дому на севере сектора Газа сняли на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Израильский ракетный удар разрушил ещё один дом в секторе Газа. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
На кадрах можно увидеть пустынное малоэтажное здание. Через несколько мгновений случается взрыв, после чего появляются клубы чёрного дыма, в которых виднеется небольшая часть крышы.
О пострадавших не сообщается.
По сообщениям армии Израиля, за 12 часов радикалы ХАМАС выпустили 270 ракет, 45 снарядов не перелетели границу и разорвались на территории палестинского анклава. Всего оттуда с начала эскалации было выпущено более 3 тыс. ракет.
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