Момент удара израильских ракет по дому на севере сектора Газа сняли на видео

Израильский ракетный удар разрушил ещё один дом в секторе Газа. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

На кадрах можно увидеть пустынное малоэтажное здание. Через несколько мгновений случается взрыв, после чего появляются клубы чёрного дыма, в которых виднеется небольшая часть крышы.