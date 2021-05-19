Украина представила свои поправки к минским соглашениям

К примеру, украинская сторона настаивает на том, что контроль Киева над территориями ДНР и ЛНР должен быть восстановлен до проведения там выборов местной власти. До этих выборов порядок в Донбассе должны будут поддерживать совместные патрули из сотрудников украинской Нацгвардии и дружинники из местных жителей, а не сформированная «народная милиция». Проект конституционной реформы на Украине Киев отказывается согласовывать с Донецком и Луганском (как на этом настаивает Россия, ДНР и ЛНР) и так далее.