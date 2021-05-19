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Украина представила свои поправки к минским соглашениям

Ura.Ru
24 минуты назад
Украинская сторона передала партнерам по «нормандской четверке» (Россия, Франция, Германия) свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом журналистам сообщили источники, близкие к переговорам.
Украина представила свои поправки к минским соглашениям
Фото: URA.RUURA.RU
«Позицию, сформулированную в новом проекте кластеров, можно считать документально оформленным видением того, как именно украинской стороне хотелось бы отредактировать минские соглашения», — пишет «Коммерсант».
К примеру, украинская сторона настаивает на том, что контроль Киева над территориями ДНР и ЛНР должен быть восстановлен до проведения там выборов местной власти. До этих выборов порядок в Донбассе должны будут поддерживать совместные патрули из сотрудников украинской Нацгвардии и дружинники из местных жителей, а не сформированная «народная милиция». Проект конституционной реформы на Украине Киев отказывается согласовывать с Донецком и Луганском (как на этом настаивает Россия, ДНР и ЛНР) и так далее.
По информации газеты, обсудить украинские предложения участники мирных переговоров предварительно планируют 26 мая. Руководитель киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко выразил сомнения в успехе переговоров из-за большого количества разногласий между сторонами.
В мире,Конфликты,Выборы на Украине,Владимир Фесенко,
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