Израильский танк могли уничтожить из российского «Корнета»

Израильский танк «Меркава» был уничтожен из российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Об этом сообщил пользователь твиттера Last Defender.

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В первой половине мая, как сообщал «Рамблер», между служащими пограничной полиции Израиля и палестинцами начались столкновения в Иерусалиме. Стороны осуществляют ракетные обстрелы территорий, которые занимает противник.

В субботу Last Defender опубликовал видеозапись, на которой видно, как нечто, напоминающее танк, горит, стоя на бортовой платформе грузового автомобиля. Пользователь сообщил, что горит «Меркава», уничтоженный из «Корнета». Комментаторы в этом усомнились.

«Продолжай врать себе... сам грузовик загорелся из-за неисправности, танк не пострадал, а связи между "Корнетом" и этим видео нет», — написал один из них.