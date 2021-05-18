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Израильский танк могли уничтожить из российского «Корнета»

Артём Кульша
19 минут назад
Израильский танк «Меркава» был уничтожен из российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Об этом сообщил пользователь твиттера Last Defender.
Израильский танк могли уничтожить из российского «Корнета»
Фото: ReutersReuters
В первой половине мая, как сообщал «Рамблер», между служащими пограничной полиции Израиля и палестинцами начались столкновения в Иерусалиме. Стороны осуществляют ракетные обстрелы территорий, которые занимает противник.
В субботу Last Defender опубликовал видеозапись, на которой видно, как нечто, напоминающее танк, горит, стоя на бортовой платформе грузового автомобиля. Пользователь сообщил, что горит «Меркава», уничтоженный из «Корнета». Комментаторы в этом усомнились.
«Продолжай врать себе... сам грузовик загорелся из-за неисправности, танк не пострадал, а связи между "Корнетом" и этим видео нет», — написал один из них.
Согласно последним данным, в результате текущего обострения арабо-израильского конфликта в Израиле погибли 10 человек, сотни пострадали. В Палестине погибли более 200 человек, около 1,3 тысячи пострадали.
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