Земан извинился за бомбардировки Югославии в 1999 году

Президент Чехии Милош Земан во вторник во время переговоров со своим сербским коллегой Александаром Вучичем, находящимся с визитом в Чехии, извинился за бомбардировки Югославии, которые НАТО осуществило в 1999 году. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

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"Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки [силами НАТО] Югославии в 1999 году", - отметил Овчачек. Он добавил, что Земан "лично попросил у сербского народа прощения".

Чехия вступила в НАТО 12 марта 1999 года, а бомбардировки Югославии силами альянса осуществлялись с 24 марта до 10 июня 1999 года. Земан, занимавший в то время пост чешского премьер-министра, резко протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии. Власти республики отказали, в частности, в посадках на национальной территории самолетам альянса, участвовавшим в операции против Югославии.

Земан после переговоров с Вучичем заявил журналистам: "Мы безнадежно выискивали хотя бы еще одну страну [НАТО], которая присоединилась бы к нам и выступила против [бомбардировок Югославии], но мы остались одни". Тем не менее, по словам главы Пражского града, республика должна была более решительно добиваться прекращения бомбардировок.

В ходе переговоров чешский и сербский президенты рассмотрели перспективы двустороннего межгосударственного сотрудничества в различных областях, обсудили актуальные международные вопросы и ход вакцинации от коронавируса в двух странах. Земан и Вучич обменялись высшими государственными наградами своих стран.