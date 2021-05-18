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Земан извинился за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году

ТАССиещё 5
25 минут назад
Президент Чехии Милош Земан во вторник во время переговоров со своим сербским коллегой Александаром Вучичем, находящимся с визитом в Чехии, извинился за бомбардировки Югославии, которые НАТО осуществило в 1999 году. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.
Земан извинился за бомбардировки Югославии в 1999 году
Фото: EPAEPA
"Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки [силами НАТО] Югославии в 1999 году", - отметил Овчачек. Он добавил, что Земан "лично попросил у сербского народа прощения".
Чехия вступила в НАТО 12 марта 1999 года, а бомбардировки Югославии силами альянса осуществлялись с 24 марта до 10 июня 1999 года. Земан, занимавший в то время пост чешского премьер-министра, резко протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии. Власти республики отказали, в частности, в посадках на национальной территории самолетам альянса, участвовавшим в операции против Югославии.
Земан после переговоров с Вучичем заявил журналистам: "Мы безнадежно выискивали хотя бы еще одну страну [НАТО], которая присоединилась бы к нам и выступила против [бомбардировок Югославии], но мы остались одни". Тем не менее, по словам главы Пражского града, республика должна была более решительно добиваться прекращения бомбардировок.
В ходе переговоров чешский и сербский президенты рассмотрели перспективы двустороннего межгосударственного сотрудничества в различных областях, обсудили актуальные международные вопросы и ход вакцинации от коронавируса в двух странах. Земан и Вучич обменялись высшими государственными наградами своих стран.
Вучич прибыл в Чехию в понедельник вечером и начал официальную часть визита с переговоров с Земаном в Пражском граде. Во вторник у него еще предстоят встречи с руководителями обеих палат чешского парламента Милошем Выстрчилом и Радеком Вондрачеком, а в среду - с премьер-министром республики Андреем Бабишем. После нее он покинет Чехию.
В мире,Милош Земан,НАТО,Чешская Республика,
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