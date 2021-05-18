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У Нотр-Дама нашли опасный для здоровья свинец

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Площадь у Собора Парижской Богоматери закрыли из-за повышенной концентрации свинца в воздухе. Это может быть опасно для здоровья, пишет France Bleu.
Площадь у Нотр-Дама закрыли из-за опасного свинца
Фото: ReutersReuters
Полицейское управление Парижа запретило движение транспорта и пешеходов у Нотр-Дама. Постановление приняли по рекомендации регионального агентства здравоохранения.
Площадь обещают открыть после чистки. Металл содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле, его частицы попали в воздух в результате пожара в Соборе. Свинец, как правило, попадает в организм человека при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти и паров.
Так, в июне 2019-го беременным женщинам и детям, проживающим недалеко от Нотр-Дама, советовали проверить количество свинца в организме.
Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Во время пожара расплавились около 300 тонн свинца, содержавшегося в несущих конструкциях и шпиле.
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