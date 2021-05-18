Площадь у Нотр-Дама закрыли из-за опасного свинца

Площадь у Собора Парижской Богоматери закрыли из-за повышенной концентрации свинца в воздухе. Это может быть опасно для здоровья, пишет France Bleu.

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Полицейское управление Парижа запретило движение транспорта и пешеходов у Нотр-Дама. Постановление приняли по рекомендации регионального агентства здравоохранения.

Площадь обещают открыть после чистки. Металл содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле, его частицы попали в воздух в результате пожара в Соборе. Свинец, как правило, попадает в организм человека при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти и паров.

Так, в июне 2019-го беременным женщинам и детям, проживающим недалеко от Нотр-Дама, советовали проверить количество свинца в организме.