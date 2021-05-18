"Влюбленная в Россию": зачем советник Рейгана обратилась к Путину

Рональда Рейгана Сюзанна Масси Бывший советник президента США выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину , попросив его о принятии в российское гражданство. Этой женщине приписывают важную роль в том, что Рейган изменил свое мнение об СССР и перешел от политики конфронтации к политике сотрудничества. Каков вклад Масси в это и достоин ли он награды в виде гражданства?

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В российских СМИ Сюзанну Масси называют «бывшей советницей Рейгана» и «женщиной, которая остановила холодную войну», но в этих определениях мало точности и много самопиара, вполне простительного человеку, чья профессия – писатель.

То есть она действительно давала советы 40-му президенту США, и эти советы сыграли свою роль в глобальном противостоянии сверхдержав, но по большей части косвенную. Услуга, которую оказала Масси России , немного в другом.

Консерваторы считают эпоху Рейгана «золотым временем Америки» – лучшим с точки зрения экономики, общества и семейных ценностей. Бывший актер, обладающий незаурядным обаянием, стал эдаким «всеамериканским дедом» – патриархом огромного семейства, через телевизор вхожим в каждый дом.

Но как это нередко бывает с добрыми дедушками, в личности Рейгана были свои нюансы, осознаваемые из XXI века с некоторым трудом. Дело в том, что этот человек по-настоящему ненавидел коммунистов – считал их не людьми, а чем-то вроде инопланетной угрозы, которая нависла над добропорядочными обывателями Америки.

Вопрос, откуда в актере эдакая злость, не стоит – как раз оттуда. Голливудская карьера Рейгана пришлась на тот период, когда американцы действительно ждали всплытия советских подлодок в дельте Миссисипи, а по ТВ регулярно показывали, как действовать при начале ядерной войны. Рейгана это впечатлило на всю жизнь.

В то же время в Голливуде он оказался частью своеобразной фронды из ультраконсерваторов. «Фабрика звезд» была тогда фронтиром в противостоянии за влияние на умы – на картину мира американцев, и это противостояние консерваторы проигрывали. Большая часть творческой элиты исповедовала либеральные идеалы, нередко сочувствовала левым и имела тот взгляд на советских граждан, по которому они, конечно, неприятели, но не монстры и не безумные сектанты, а обыкновенные люди со своими радостями и горестями.

Не бог весть какой гуманизм, но сравните это с рейгановской «империей зла», населенной безбожниками (под этим определением Рейган имел в виду атеистический характер советского государства). Сороковой по счету хозяин Белого дома был радикалом – тем самым «ястребом», которые, согласно расхожей фразе, держали свои «скрюченные артритом пальцы на спусковом крючке ядерной войны». Причем в буквальном смысле.

Ультраконсерваторы видели в идее превентивного удара ни много ни мало шанс на спасение для своих детей от порабощения или уничтожения коммунистами. Мы говорим о форме ксенофобии, которая не ассоциируется лично с Рейганом лишь потому, что природное обаяние и такт не позволяли ему сверх меры скатиться в кликушество.

Было у него и еще одно важное достоинство – то, благодаря которому он и стал любимым президентом Америки (в соответствующих опросах Рейган проигрывает только Кеннеди), а именно: президент знал границы своей компетентности и умел слушать. В госуправлении Рейган полагался прежде всего на интуицию и на советников – профильных специалистов, которых подбирал, исходя из всё той же интуиции. Так в его жизни появилась Сюзанна Масси – поклонница русской культуры, по собственному признанию, влюбленная в Россию.

Масси связывают с русскими два личных обстоятельства. Во-первых, родом из России была ее мать, заставшая там революцию и выехавшая в Швейцарию в начале 1920-х годов. Во-вторых, сын Масси страдал гемофилией – как и сын Николая II Алексей. Им обоим она посвятила книгу «Путешествие», написанную в соавторстве с мужем. История двух диагнозов развивается в ней как бы параллельно.

В сумме это предопределило профессиональный путь – Масси стала русистом. Самую знаменитую ее работу «Земля жар-птицы: Красота древней России» Рейган прочел, проникся, пригласил автора на разговор. В его второй срок, то есть в период с 1984 по 1988 год, таких разговоров было как минимум 17. Тогда же президент США перековался из «ястреба» в сторонника диалога и сотрудничества с СССР.

Для СССР этот диалог и это сотрудничество в итоге ничем хорошим не закончились, что, впрочем, не вина Рейгана или Масси. Считается, что последствием их регулярных диалогов стало то, что президент США перестал видеть в советских гражданах источник имманентной смертельной угрозы или чертей с рогами, разглядев прежде всего людей.

Обо всем об этом мы знаем исключительно из книг Масси. Уже поэтому ее вклад в сворачивание холодной войны не стоит переоценивать. Да, она консультировала президента, будучи профильным специалистом по России в Центре Дэвиса при Гарварде , но не занимала никаких официальных постов, а ее попытка стать послом в СССР уже при президенте Буше-старшем (вице-президент Рейгана) закончилась ничем.

За выработку реальной политики на московском направлении отвечали совсем другие люди в администрации Рейгана – с постами, званиями и полномочиями. Но Сюзанна Масси слишком приятный человек, чтобы умалять ее заслуги: если принято считать, что она открыла Рейгану русскую душу, будем так считать. Тем более в нескольких случаях она действительно выступила прямым посредником между хозяином Белого дома и Михаилом Горбачевым

Сейчас Масси 90 лет. Она просит принять ее в российское гражданство и подчеркивает, что посвятила значительную часть жизни сближению народов России и США, поэтому хочет остаться в РФ и продолжить свое дело. То, что в США ее назовут предательницей, ее не останавливает.

Строго говоря, если бы жизненная миссия Масси увенчалась успехом и холодная война окончательно ушла бы в прошлое, такое слово было бы неприменимо к гражданским – в мирное время родину предают те, кто нарушил присягу или разгласил гостайну. Масси же нельзя в полной мере отнести даже к бывшим госслужащим – скорее она представитель народной дипломатии. В кризисные минуты истории, когда никто никому не доверяет, она подчас даже более ценна, чем дипломатия официальная.

Это часть того месседжа, который Масси пытается донести уже до русских: лишь немногие в США по-настоящему интересуются Россией и хотят с ней соперничать, а реальную политику в отношении нас и вовсе вырабатывает считанное число функционеров. Подавляющее большинство американцев не хотят ни вражды, ни тем более войны – они такие же обыватели, как большинство россиян, так что конфликт между правительствами не должен означать ненависти между народами.

Масси в это искренне верит, но в конфликте правительств она теперь тоже заняла сторону, заявив, что выступает против байденовской Америки.

Не так важно, что сподвигло ее на это – какое-то одно обстоятельство или их совокупность. Действительно, в нашу страну можно влюбиться, а тот период, когда она и Америка двигались навстречу друг другу, стал для Масси пиком карьеры.

Кроме того, на фоне новых веяний Америки с дискриминационной политкорректностью и погромами в стиле BLM, РФ действительно может представляться 90-летней Масси «островком нормальности», каким были США в консервативную эпоху Рейгана.

В любом случае, как подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков , получение российского гражданства предусматривает определенные бюрократические процедуры.

Другими словами, приятно слышать, когда Масси говорит, что быть русской гражданкой – большая честь. Ее роль «голубя мира» в эпоху холодной войны приятна тем более. А то, как она отзывается о современной политике США в отношении РФ, настоящий голос разума.

Но самоуважение нации подразумевает и то, что гражданство не выдается по первой просьбе, пусть даже ее озвучивает американка, которая искренне любит Россию и живого Рейгана видела.

Бывшая советница президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу, экс-сотрудница Госдепартамента Сюзанна Масси попросила российского лидера Владимира Путина позволить ей получить паспорт россиянина. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ, сообщает РИА Новости.

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«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — сказала американка.

Она предположила, что на родине, скорее всего, ее назовут предательницей и будут говорить, что она «против Америки». Масси указала, что много лет своей жизни посвятила сближению народов России и Соединенных Штатов, поэтому хочет остаться в стране и продолжить свое дело.

В Кремле не смотрели передачу, в которой бывший советник президента США Рональда Рейгана обратилась к Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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"Не имели возможности смотреть эту чудесную телепередачу", - признался Песков.

В то же время он напомнил, что обращение за гражданством предполагает определенные бюрократические процедуры - начиная с заявления.

"После того, как эти процедуры будут выполнены, соответственно, вопрос будет рассматриваться", - уверил пресс-секретарь.

Напомним, Сюзанна Масси в эфире телеканала попросила президента РФ предоставить ей гражданство, обосновывая это тем, что чувствует необходимым быть в России и продолжать дело по объединению двух народов.

Бывшая сотрудница Госдепартамента США Сюзанна Масси усомнилась в том, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден доживет до конца своего президентского срока. Об этом она заявила в интервью телеканалу «НТВ».

«Я думаю, он не будет жив даже четыре года. Он старый человек, который ничего не понимает. Он не знает, он забывает. Все это видно», — высказалась о его шансах Масси.

Она также добавила, что нынешняя администрация американского лидера не знает ничего о России, а заместитель госсекретаря Виктория Нуланд ненавидит Россию.

Масси долгое время работала в Госдепе, была советницей президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу. Ее также прозвали «женщиной, остановившей холодную войну», так как именно Масси во многом повлияла на руководство, чтобы те пересмотрели отношение к СССР как к «империи зла».