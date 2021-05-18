Автобус врезался в столб линии электропередачи в Японии и попал на видео

На кадрах видно, как пассажирское транспортное средство, стоит на обочине с включёнными аварийными сигналами. Над автобусом склонился столб линии электропередач, сбитый автобусом.

В ДТП пострадали 12 человек. Они доставлены в больницу, никто серьёзно не пострадал. В автобусе находилось 20 пассажиров и один водитель.