Автобус врезался в столб линии электропередачи в Японии и попал на видео

На кадрах видно, как пассажирское транспортное средство, стоит на обочине с включёнными аварийными сигналами. Над автобусом склонился столб линии электропередач, сбитый автобусом.
В ДТП пострадали 12 человек. Они доставлены в больницу, никто серьёзно не пострадал. В автобусе находилось 20 пассажиров и один водитель.
По данным компании Nishi-Nippon Railroad, за рулём был 50-летний водитель с 20-летним стажем вождения. Никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было. Полиция выясняет причину аварии.