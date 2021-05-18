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Автобус врезался в столб линии электропередачи в Японии и попал на видео

Александр Кузьмин
57 минут назад
Инцидент произошёл в японском городе Китакюсю, в префектуре Фукуока. Видео опубликовано в twitter аккаунте «NHK news».
На кадрах видно, как пассажирское транспортное средство, стоит на обочине с включёнными аварийными сигналами. Над автобусом склонился столб линии электропередач, сбитый автобусом.
В ДТП пострадали 12 человек. Они доставлены в больницу, никто серьёзно не пострадал. В автобусе находилось 20 пассажиров и один водитель.
По данным компании Nishi-Nippon Railroad, за рулём был 50-летний водитель с 20-летним стажем вождения. Никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было. Полиция выясняет причину аварии.
В мире,Видео,Китакюсю,Фукуока,Япония,
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