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Любимое мороженое Путина стало самым популярным в Китае

News.ruиещё 1
1 час назад
«Коровка из Кореновки» получило огромную популярность в Китае, благодаря тому, что Владимир Путин подарил его Си Цзиньпину. Российский президент угостил китайского лидера своим любимым мороженым, пишет РИА Новости.
Любимое мороженое Путина покорило Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О популярности российского мороженого Кореновского молочно-консервного комбината рассказал генеральный директор предприятия Игорь Московцев. Комбинат занимается мороженым только с 2011 года и в этом плане это ещё молодое производство, пояснил руководитель.
Но бренд «любимое мороженое Путина» использовали за нас. Через какое-то время в Краснодарский край приехала делегация из КНР, они неожиданно попросили краевую администрацию показать им наш комбинат. А их первый вопрос был: почему нашему президенту подарили ваше мороженое? — рассказал Московцев.
В ответ китайским гостям показали производство, а после угостили тем самым мороженым в стаканчике. Отмечается, что представители КНР очень обрадовались, сразу разобрали стаканчики и с удовольствием отведали российское лакомство.
Теперь, по словам директора комбината, производство российского мороженого активно налажено в Китае. Единственное, что омрачает успешный финал — это частая подделка продукции.
Как сообщалось ранее, производитель мороженого, которое президент Владимир Путин дважды покупал на авиасалоне МАКС, построит цех для выпуска продукции на экспорт. Речь идёт о созданном в 2002 году Кореновском молочно-консервном комбинате, 100% активов которого принадлежит московскому ЗАО «Ренна-Холдинг» Александра Кашелевского.
В мире,Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,РИА Новости,Китай,
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