Любимое мороженое Путина покорило Китай

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О популярности российского мороженого Кореновского молочно-консервного комбината рассказал генеральный директор предприятия Игорь Московцев. Комбинат занимается мороженым только с 2011 года и в этом плане это ещё молодое производство, пояснил руководитель.

Но бренд «любимое мороженое Путина» использовали за нас. Через какое-то время в Краснодарский край приехала делегация из КНР, они неожиданно попросили краевую администрацию показать им наш комбинат. А их первый вопрос был: почему нашему президенту подарили ваше мороженое? — рассказал Московцев.

В ответ китайским гостям показали производство, а после угостили тем самым мороженым в стаканчике. Отмечается, что представители КНР очень обрадовались, сразу разобрали стаканчики и с удовольствием отведали российское лакомство.

Теперь, по словам директора комбината, производство российского мороженого активно налажено в Китае. Единственное, что омрачает успешный финал — это частая подделка продукции.