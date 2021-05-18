Пусть в ЕС: Украина создала "Ассоциированное трио"

Украина, Грузия и Молдавия договорились о создании «Ассоциированного трио», в рамках которого они объединят усилия на пути к вступлению в Евросоюз . Страны пытаются войти в состав ЕС на протяжении нескольких лет, но пока эксперты не дают оптимистичных прогнозов. Поможет ли объединение в «трио» — разбиралась «Газета.Ru».

Фото: МИД Украины МИД Украины

Вопрос о создании трио обсуждался в рамках официального визита министров иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокоя в Киев , который состоялся 17 мая.

«Сегодня мы подписали документ, который создает ассоциированное трио, и это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросах европейской интеграции», — сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после подписания меморандума.

По его словам, «Ассоциированное трио» состоит из трех основных элементов — структурирования и консультации по евроинтеграции между внешнеполитическими ведомствами Украины, Грузии и Молдавии, диалога с евроинститутами, а также координации в рамках «Восточного партнерства».

Как отметил глава украинского МИД, в рамках меморандума страны также будут работать над постепенной интеграцией во внутренний рынок Евросоюза и укреплять свою безопасность.

Эти республики бывшего СССР на протяжении многих лет стремятся к вступлению в Европейский союз, но до сих пор у каждой был отдельный путь.

Украина

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона и таким образом отказалась от внеблокового статуса государства. Два года спустя — в июне 2016 года — были приняты дополнительные документы, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики страны. 1 сентября 2017 года силу обрело соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза. Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны с февраля 2019 года. У страны установлен безвизовый режим с ЕС.

Занимавший ранее пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан предупреждал, что

говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично и Киеву необходимо сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Грузия

Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны. Грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе главными внешнеполитическими приоритетами.

В октябре прошлого года Давид Залкалиани в эфире «Радио Имеди» сообщил о намерении Грузии подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году после согласования и координации с европейскими партнерами. Он утверждал, что Грузия подошла к той точке, когда процесс европеизации стал необратимым.

Правда, у президента страны Саломе Зурабишвили оптимизма в этом вопросе куда меньше: в мае прошлого года она выразила мнение, что Грузия в ближайшее время не сможет вступить в Евросоюз.

Вместо этого она предлагала заняться углублением сотрудничества с ним.

Молдавия

Молдавия подписала договор об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. Причем общество тогда раскололось: согласно результатам плебисцитов, проведенных в непризнанной республике Приднестровье и Гагаузской автономии, более 90% жителей этих регионов выступают за сближение с Россией и вхождение в Таможенный союз, тогда как в остальной части страны мнения разделились примерно поровну. Безвизовый режим с ЕС для Молдавии был введен в том же году.

Глава молдавского МИДа Аурелий Чокой в день подписания меморандума об «Ассоциированном трио» выразил надежду, что республика сможет присоединиться к Евросоюзу в течение ближайшего десятилетия.

Он подчеркнул, что для евроинтеграции всем странам нужно пройти по пути серьезных реформ.

Инструмент борьбы

Несмотря на активное стремление этих трех стран стать полноправными членами ЕС, перспективы их планов, с точки зрения экспертов, на текущий момент выглядят довольно сомнительно. По меньшей мере это связано с тем, что все эти страны раздирают внутренние конфликты, время от времени превращающиеся в горячие, напоминает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Я не думаю, что ЕС хочет включить в свой состав такие страны. У Украины территориальные споры с Россией. Превращать Евросоюз в инструмент борьбы с РФ евробюрократы и европолитики вряд ли захотят», — говорит он «Газете.Ru».

По его словам, Евросоюз вполне устраивает статус всех этих государств и те договоры, которые они с ними подписали.

Благодаря этим документам, в частности, Украина поставляет дешевую рабочую силу и дешевое сырье Евросоюзу, и при этом она открыла свои рынки для товаров, которые приходят из стран ЕС, обращает внимание Богдан Безпалько.

«Не думаю, что Украине и уж тем более Грузии захотят предоставить полноправное членство, право голоса и уж тем более право блокировки каких-либо решений», — отмечает он.

Кроме того, у государств «трио» сложные отношения с соседями. В связи с этим, например, Венгрия может заблокировать решение об участии Украины в ЕС.

В свою очередь, доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин указывает на схожесть ситуаций всех этих трех стран, в частности в том, что касается отношений с Россией.

«Конфликты возникают из-за прямого или косвенного участия России. Она выступает зримым или незримым участником конфликтов в этих странах, это их объединяет. Поэтому они решили создать такой союз по интересам. Видимо, они посчитали, что сообща им будет легче решать проблему присоединения к ЕС, чем по одиночке», — поясняет он «Газете.Ru».