Пентагон представит доклад об НЛО

«Самый простой ответ состоит в том, что в правительстве США всегда были люди, которые интересовались феноменом НЛО — кто-то в качестве хобби, а кто-то в силу гипотетической угрозы или потенциала для нацбезопасности. И так получилось, что в 2007 году кто-то из них столкнулся с ныне покойным Гарри Ридом, на тот момент главой демократического большинства в сенате. Он и два других сенатора даже наметили выделение средств на проведение некой независимой инспекции. Но в итоге этот небольшой пункт бюджета заметила журналистка, которая освещала тему НЛО более 20 лет, и она предложила свой материал The New York Times. Публикация вышла в 2017 году и ознаменовала культурный сдвиг. А уже мне в своих расследованиях удалось установить, что именно массовый общественный интерес к тому, не интересуются ли власти феноменом НЛО, похоже, привел к тому, что власти заинтересовались феноменом НЛО».