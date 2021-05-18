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Пентагон готовится представить публичный доклад об НЛО

BFM.RU
44 минуты назад
Публикация материалов о том, что известно американскому правительству о неопознанных летающих объектах, должна состояться в течение месяца. Как власти США всерьез заинтересовались НЛО?
Пентагон представит доклад об НЛО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В конце прошлого года Дональд Трамп обязал американские спецслужбы и Минобороны США подготовить доклад об НЛО. Согласно законопроекту о бюджете на 2021 год, документ должен быть представлен конгрессу в течение 180 дней — то есть к 25 июня.
О том, как американские власти всерьез заинтересовались НЛО, CNN рассказал обозреватель журнала The New Yorker Гидеон Льюис-Краус:
«Самый простой ответ состоит в том, что в правительстве США всегда были люди, которые интересовались феноменом НЛО — кто-то в качестве хобби, а кто-то в силу гипотетической угрозы или потенциала для нацбезопасности. И так получилось, что в 2007 году кто-то из них столкнулся с ныне покойным Гарри Ридом, на тот момент главой демократического большинства в сенате. Он и два других сенатора даже наметили выделение средств на проведение некой независимой инспекции. Но в итоге этот небольшой пункт бюджета заметила журналистка, которая освещала тему НЛО более 20 лет, и она предложила свой материал The New York Times. Публикация вышла в 2017 году и ознаменовала культурный сдвиг. А уже мне в своих расследованиях удалось установить, что именно массовый общественный интерес к тому, не интересуются ли власти феноменом НЛО, похоже, привел к тому, что власти заинтересовались феноменом НЛО».
По данным CNN, в готовящемся докладе должен содержаться детальный анализ всех американских разведданных об НЛО. Кроме того, спецслужбы США и Пентагон должны информировать конгресс, следует ли на основании имеющихся данных считать феномен угрозой нацбезопасности. И конечно же, часть глав документа наверняка будет засекречена.
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