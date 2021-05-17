Отмененный визит вице-премьера Чехии в Москву обернулся уголовными делами

Ранее сообщалось, что Гамачек уволил губернатора Пардубицского края Мартина Нетолицкого с должности члена наблюдательного совета «Чешской почты» после того, как Нетолицкий рассказал местным СМИ, что Гамачек планировал поездку в Москву, чтобы предложить России замалчивать дело по поводу взрывов в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице в обмен на вакцины «Спутник V».
На днях Гамачек подал заявление, в котором обвинил в совершении уголовного преступления авторов публикации в издании Seznam Zprávy. В материале сообщалось, что он планировал посетить 19 апреля Россию, чтобы договориться и «замять» вышеупомянутый скандал со взрывами. Вице-премьер намерен потребовать от издателя выплаты 10 млн крон компенсации.