Италия начнет ослаблять ограничения из-за COVID-19

Подписанный президентом Италии декрет, предусматривает введение так называемого "зеленого" сертификата о прививке от COVID-19. Документ будут выдавать сразу после получения первой дозы вакцины и он будет действовать, начиная с 15-го дня после прививки в течение девяти месяцев. Граждане, получившие такой сертификат, смогут беспрепятственно передвигаться по всей территории Италии вне зависимости от того, в какой цветовой зоне они проживают. По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в стране превысило четыре миллиона человек.