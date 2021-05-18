В Раде заявили о планах США втянуть Россию в войну

Помимо этого, депутат объяснил, что нынешняя киевская власть действует только в интересах «заокеанских хозяев» и провоцирует войну, в которую окажется втянута вся Европа. Он добавил, что «бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов» также являются частью данной стратегии Киева.