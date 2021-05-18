В Раде заявили о планах США втянуть Россию в войну

Кузьмин, комментируя возбуждение киевскими властями уголовного дела в отношении главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука
, заявил, что тот выступал против плана британо-американских союзников, которые отвели Украине роль провокатора в конфликте с Москвой. Он подчеркнул, что Запад не будет воевать с ядерной Россией и эту роль оставит Киеву. Тем не менее, по словам парламентария, Европа неминуемо окажется втянута в данное противостояние, а выиграют от него только Великобритания и США, которые будут финансировать конфликт.