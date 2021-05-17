Вучич: Балканы устали от разговоров о членстве в ЕС

"Я не верю, что в настоящий момент в Евросоюзе серьезно думают об этом [о приеме балканских стран в ЕС]. Даже если бы мы все сделали и достигли компромисса между Белградом и Приштиной, что, очевидно, нереально, даже если бы мы все это сделали - все равно не стали бы членами ЕС. Это один из ключевых вопросов, о котором никто не говорит: реальная ситуация в Европе такова, что существует усталость от расширения, <...> немалая усталость от самих разговоров обо всем этом. Но, конечно, наша работа - это оставаться на европейском пути, потому что это лучше всего для всех нас на Западных Балканах", - сказал Вучич, выразив сомнение в приеме государств региона в состав Евросоюза в ближайшие пять лет.