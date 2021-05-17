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СМИ раскрыли подробности взрывов на складе с Чехии

Анастасия Кирсанова
1 час назад
За день до взрыва на складе боеприпасов во Врбетице владелец фирмы-арендатора Петр Бернатик ездил в район гостиницы Corrado в Остраве, где проживали сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на чешскую радиостанцию.
СМИ раскрыли подробности взрывов на складе с Чехии
Фото: EPAEPA
Такие данные появились после отслеживания данных мобильного оператора Бернатика. По версии следствия, утром 15 октября 2014 года он выехал из своего дома, а через полчаса езды развернулся и остановился около гостиницы, где он провел около 40 минут. При этом достоверно неизвестно, заходил ли он в отель, так как местоположение абонента определяется оператором с точностью до 100 м.
Президент Чехии Милош Земан ранее озвучил альтернативную версию произошедшего во Врбетице. Согласно ей, ЧП могло быть связано с крупной недостачей боеприпасов на складе.
Ранее «Рамблер» писал, что власти Чехии выдвинули обвинение в адрес России в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году. После этого Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. Москва, в свою очередь, объявила персонами non grata 20 сотрудников чешского посольства.
В мире,Александр Мишкин,Анатолий Чепига,Милош Земан,Острава,Чешская Республика,
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