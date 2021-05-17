СМИ раскрыли подробности взрывов на складе с Чехии

Такие данные появились после отслеживания данных мобильного оператора Бернатика. По версии следствия, утром 15 октября 2014 года он выехал из своего дома, а через полчаса езды развернулся и остановился около гостиницы, где он провел около 40 минут. При этом достоверно неизвестно, заходил ли он в отель, так как местоположение абонента определяется оператором с точностью до 100 м.