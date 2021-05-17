В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Индии выявили новый симптом коронавируса

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Врачи из расположенного в индийском штате Карнатака города Бангалор заявили об обнаружении нового симптома коронавирусной инфекции. Об этом пишет The Sun.
В Индии выявили новый симптом коронавируса
Фото: Danish Siddiqui / ReutersDanish Siddiqui / Reuters
Индийские специалисты высказали мнение, что к перечню симптомов можно причислить и сильную сухость во рту. Они призвали обращать внимание на раздражение и зуд, а также боль в области языка. В редких случаях, утверждают они, во рту пациентов могут быть язвы.
Беседуя с журналистами издания Outlook, доктор Саттур (Sattur) описал 55-летнего пациента, жаловавшегося на сильнейшую сухость во рту а также конъюнктивит. По его словам, пациент жаловался на усталость, хотя температуры у него не было. Позже у мужчины выявили коронавирусную инфекцию.
Медик подчеркнул, что при проявлении сильной усталости в тандеме с любыми симптомами, связанными с ротовой полостью, человеку следует сдать тест на COVID-19. При этом Саттур заметил, что пациент может быть носителем одного из штаммов коронавируса, а разные подвиды инфекции вызывают разные симптомы.
До настоящего момента среди классических симптомов COVID-19 отмечали кашель, потерю обоняния и способности чувствовать вкусы, а также высокую температуру. При этом некоторые инфицированные также жалуются на усталость, головную боль и диарею. Издание The Sun указывает, что ранее похожий симптом, получивший название «язык Covid» (Covid tongue) выявили и в Великобритании.
В мире,Бангалор,Индия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители