В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украина, Грузия и Молдавия создали "Ассоциированное трио"

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад
Украина, Грузия и Молдавия в понедельник, 17 мая, создали «Ассоциированное трио», в ходе которого эти страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами Европейского союза и координировать свои действия в рамках «Восточного партнерства». Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
Украина, Грузия и Молдавия создали "Ассоциированное трио"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что главы МИД Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в Киев для подписания соответствующего меморандума.
«Сегодня мы подписали документ, который создает ассоциированное трио и это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросах европейской интеграции», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Кулеба.
По его словам, соответствующий документ включает в себя три основных элемента – структурирование и консультации относительно евроинтеграции между министерствами иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии, диалог с европейскими институтами, а также координация в рамках «Восточного партнерства».
Кулеба сообщил, что страны в рамках «Ассоциированного трио» также будут работать над дальнейшей интеграцией во внутренний рынок Евросоюза и развивать направление безопасности трех стран.
В мире,Давид Залкалиани,МИД,ЕС,Молдова, Республика,Грузия,Украина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители