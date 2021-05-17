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Обзор ИноСМИ: на Украине начался топливный бунт

Елена Прошина
1 час назад

На Украине бунтуют автозаправки

Автозаправки Украины начали бойкотировать постановление правительства, которым зафиксированы предельные торговые надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина на период карантина. Об этом пишет издание «Главред».
Автозаправочные станции ОККО, WOG, SOCAR и KLO приостановили продажу топлива марок NANO 95 и Diesel Nano и VENTUS 95 и VENTUS Diesel. В компаниях также объявили о том, что клиентом больше не будут предоставляться скидки, и изменении программы лояльности.

В США разгорается скандал с «тайным электромагнитным оружием» России

Американские СМИ все чаще поднимают тему загадочной болезни американских дипломатов, приходя к выводу, что они подверглись атаке «русским лучевым оружием», и призывая разоблачить Россию. Об этом говорится в соответствующих статьях, в том числе и в The Washington Post.
«Пришло время показать, что эти тайные операции Кремля представляют собой на самом деле, и новый президент Соединенных Штатов должен открыто их осудить», - утверждает издание.

Австралия отказывается признавать лидерство Китая

Несмотря на то, что на долю Китая приходится 43% всего австралийского экспорта, и торговля с ним обеспечивает стране 45% ВВП, политики заувалировано говорят об угрозах со стороны Поднебесной. К такому выводу в своей статье на ABC News пришел журналист Стэн Грант.
Он выразил уверенность, что будущее за развивающимися странами, посетовав, что Австралия все еще пытается держаться за свои связи с Западом. «Как же нам добиваться экономического роста и создавать рабочие места, если наш главный казначей в своём докладе о бюджете не может даже прямым текстом упомянуть Китай?» - поинтересовался он.

Автор CNN попался на восхвалении Гитлера

Компания CNN оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что один из ее внештатных авторов, пакистанский журналист Адил Раджа, неоднократно восхвалял Гитлера и его политику в соцсетях. Об этом пишет Fox News.
При этом в CNN заверили, что Адил Раджа никогда не был штатным корреспондентом компании, а в свете его «отвратительных заявлений», сотрудничество будет полностью прекращено.

В Финляндии оценили российский «Тотальный диктант»

Популярность «Тотального диктанта» в России, в котором в этом году приняли участие около 690 тысяч человек, свидетельствует об особом отношении жителей страны к родному языку. Об этом пишет «Helsingin Sanomat».
Издание отмечает, что россияне гордятся своей литературой, а хороший уровень владения русским языком является признаком образованного человека. При этом эксперты обратили внимание на то, как говорит президент России Владимир Путин, заметив, что в его речи нет ошибок, однако часто используются народные выражения.
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