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Спецслужбы Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ гражданина республики

ТАССиещё 8
1 час назад
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина республики Марчина К. (фамилия по польским законам не называется), подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче им информации, касающейся военной отрасли. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
Поляк задержан за связь со спецслужбами России
Фото: ReutersReuters
"5 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 43-летнего мужчину по подозрению в шпионаже. Согласно материалам, собранным АВБ, вышеупомянутый гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России", - информировал он.
По версии следствия, подозреваемый выполнял порученные ему задачи, в том числе предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы из военной отрасли, а также о юридических лицах и гражданах Польши.
Сообщается, что задержанный признался во вменяемых ему действиях. Суд назначил ему трехмесячный арест. Следователи по этому делу провели обыски, допросили свидетелей, собрали предметы и документы, которые дополнили доказательную базу. Все материалы расследования засекречены.
В мире,Россия,Польша,
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