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"Миллионы живут под огнем": как Израиль пережил самую страшную неделю

Елена Прошина
36 минут назад
Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили более трех тысяч ракет по Израилю за последние семь дней. Об этом пишет израильская армия в своем Twitter.
Речь идет о 3100 ракетах. Это самое большое число обстрелов за всю историю страны, заявили в израильской армии.
«Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя», — говорится в сообщении.

Число выпущенных по Израилю ракет подсчитали

Число выпущенных по Израилю ракет подсчитали: по данным израильской армии, оно превышает тысячу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из руководителей армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса.
Около 200 из них не пересекли границу и разорвались на территории сектора Газа. Еще 860 ракет все-таки пересекли границу. По словам Конрикуса, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вели операцию против исламистов более 38 часов.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с вечера 10 мая. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны Израиля продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.
Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

Подсчитано число жертв в Израиле за последние дни эскалации конфликта

В Израиле за последний виток эскалации на границе сектора Газа погибли 10 человек, заявил командующий службы тыла армии Израиля генерал Ори Гордин.
Рамблер
«10 человек погибли, я не знаю точного количества, но около 50 серьезно ранены и сотни человек пострадали за нынешний раунд эскалации», – заявил Гордин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что израильская система ПРО «Железный купол» успевает перехватывать порядка 90% запусков ракет из сектора Газа.
«Но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты – крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей», – пояснил генерал.

Число жертв обстрелов Израиля в секторе Газа превысило 180 человек

В результате обстрела Армии Израиля территории сектора Газа погибли 188 человек, из них 55 — дети, сообщает 16 мая пресс-службе министерства здравоохранения анклава.
«Общие число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, с начала эскалации конфликта составляет 188, в том числе 55 детей и 33 женщины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё 1 230 человек получили ранения.

Палестинские радикалы из сектора Газа возобновили ракетные обстрелы юга Израиля

Сирены воздушной тревоги вновь звучат в понедельник в городе Беэр-Шева на юге Израиля, оповещая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа после непродолжительного перерыва, сообщила армейская пресс-служба.
"В городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО", - говорится в заявлении военных.
Палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3 100 ракет, 450 из них упали и разорвались в самом палестинском анклаве, не перелетев границу, система ПВО "Железный купол" перехватила 1 210 снарядов.

Израильская армия вновь атаковала сектор Газа

Израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа. Об этом 17 мая в Twitter сообщили представители ЦАХАЛ.
Атака была проведена при помощи авиаударов. Израиль, по словам представителей ЦАХАЛ, наносит их по «террористическим целям».

ХАМАС готово заключить перемирие с Израилем только на своих условиях

Любое возможное перемирие в рамках палестино-израильского конфликта будет происходить на условиях палестинского сопротивления, а не Израиля. Об этом заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заместитель главы Политбюро движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук.
Абу Марзук отметил, что до настоящего времени никакое посредничество на переговорах о прекращении огня в секторе Газа не увенчалось успехом.
В любом случае, если оно всё-таки будет успешным, прекращение огня будет на наших условиях — палестинского сопротивления, а не израильской оккупации, — заявил представитель ХАМАС.
При этом, говоря о позиции Вашингтона, Абу Марзук отметил, что США являются «первыми после Израиля», несущими ответственность за «кровь палестинцев».

МИД России призвал Израиль и Палестину прекратить конфронтациюl

Россия решительно осуждает использование силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призывает создать условия для перезапуска мирного диалога между сторонами конфликта на основе решений Совета Безопасности ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Об этом 16 мая сообщает ТАСС.
«Решительно осуждаем использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине. Необходимо немедленное прекращение вооруженной конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей», — сказал Вершинин в своём выступлении по видеосвязи на внеочередном заседании СБ ООН.
Дипломат подчеркнул также, что Москва призывает в кратчайшие сроки создать условия для перезапуска мирного диалога между Израилем и Палестиной на основе решений СБ ООН.
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