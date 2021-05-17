Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили более трех тысяч ракет по Израилю за последние семь дней. Об этом пишет израильская армия в своем Twitter.

Речь идет о 3100 ракетах. Это самое большое число обстрелов за всю историю страны, заявили в израильской армии.

«Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя», — говорится в сообщении.

Число выпущенных по Израилю ракет подсчитали: по данным израильской армии, оно превышает тысячу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из руководителей армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса

Около 200 из них не пересекли границу и разорвались на территории сектора Газа. Еще 860 ракет все-таки пересекли границу. По словам Конрикуса, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вели операцию против исламистов более 38 часов.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с вечера 10 мая. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны Израиля продолжили наносить удары по целям в Газе : по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима . Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН

В Израиле за последний виток эскалации на границе сектора Газа погибли 10 человек, заявил командующий службы тыла армии Израиля генерал Ори Гордин.

Рамблер

«10 человек погибли, я не знаю точного количества, но около 50 серьезно ранены и сотни человек пострадали за нынешний раунд эскалации», – заявил Гордин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что израильская система ПРО «Железный купол» успевает перехватывать порядка 90% запусков ракет из сектора Газа.

«Но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты – крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей», – пояснил генерал.

В результате обстрела Армии Израиля территории сектора Газа погибли 188 человек, из них 55 — дети, сообщает 16 мая пресс-службе министерства здравоохранения анклава.

«Общие число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, с начала эскалации конфликта составляет 188, в том числе 55 детей и 33 женщины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 1 230 человек получили ранения.

Сирены воздушной тревоги вновь звучат в понедельник в городе Беэр-Шева на юге Израиля, оповещая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа после непродолжительного перерыва, сообщила армейская пресс-служба.

"В городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО", - говорится в заявлении военных.

Палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3 100 ракет, 450 из них упали и разорвались в самом палестинском анклаве, не перелетев границу, система ПВО "Железный купол" перехватила 1 210 снарядов.

Израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа. Об этом 17 мая в Twitter сообщили представители ЦАХАЛ.

Атака была проведена при помощи авиаударов. Израиль, по словам представителей ЦАХАЛ, наносит их по «террористическим целям».

Любое возможное перемирие в рамках палестино-израильского конфликта будет происходить на условиях палестинского сопротивления, а не Израиля. Об этом заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заместитель главы Политбюро движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук.

Абу Марзук отметил, что до настоящего времени никакое посредничество на переговорах о прекращении огня в секторе Газа не увенчалось успехом.

В любом случае, если оно всё-таки будет успешным, прекращение огня будет на наших условиях — палестинского сопротивления, а не израильской оккупации, — заявил представитель ХАМАС.

При этом, говоря о позиции Вашингтона, Абу Марзук отметил, что США являются «первыми после Израиля», несущими ответственность за «кровь палестинцев».

Россия решительно осуждает использование силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призывает создать условия для перезапуска мирного диалога между сторонами конфликта на основе решений Совета Безопасности ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин . Об этом 16 мая сообщает ТАСС.

«Решительно осуждаем использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине. Необходимо немедленное прекращение вооруженной конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей», — сказал Вершинин в своём выступлении по видеосвязи на внеочередном заседании СБ ООН.