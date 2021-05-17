«Стал ненужным»: в Чернобыле высох пруд-охладитель ЧАЭС

Водоем был создан учеными при помощи дамбы, охватывающей его почти по всему 25-километровому периметру.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

«После аварии и постепенного вывода станции из эксплуатации пруд-охладитель стал ненужным – и сейчас его постепенно осушают», – рассказал он в соцсетях, добавив фотографии.

По словам блогера, сейчас вода в водоеме отступила на десятки и сотни метров от прежней береговой линии. При этом на кадрах можно увидеть, где ранее проходило дно. По словам блогера, на этом месте остался песок, который сейчас зарастает деревьями и мелкими кустарниками.

Мирович отметил, что после вывода реакторов из эксплуатации через определенное время насосную станцию остановили, и уровень воды стал падать до естественного. Таким образом, он вернулся в тому, какой был в этих местах до строительства АЭС.

Пруд-охладитель ЧАЭС – это искусственный водоем, который наполнялся водой из реки Припять. Водоем был создан при помощи дамбы, охватывающей его почти по всему 25-километровому периметру.

Ранее ученые рассказали, что рост числа нейтронов в одном из помещений Чернобыльской АЭС указывает на продолжение реакции деления в законсервированной АЭС.