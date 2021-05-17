«Стал ненужным»: в Чернобыле высох пруд-охладитель ЧАЭС

Водоем был создан учеными при помощи дамбы, охватывающей его почти по всему 25-километровому периметру.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Белорусский блогер Максим Мирович
после поездки в Чернобыль
рассказал, как сейчас выглядит высохший пруд-охладитель ЧАЭС.
«После аварии и постепенного вывода станции из эксплуатации пруд-охладитель стал ненужным – и сейчас его постепенно осушают», – рассказал он в соцсетях, добавив фотографии.
По словам блогера, сейчас вода в водоеме отступила на десятки и сотни метров от прежней береговой линии. При этом на кадрах можно увидеть, где ранее проходило дно. По словам блогера, на этом месте остался песок, который сейчас зарастает деревьями и мелкими кустарниками.
Мирович отметил, что после вывода реакторов из эксплуатации через определенное время насосную станцию остановили, и уровень воды стал падать до естественного. Таким образом, он вернулся в тому, какой был в этих местах до строительства АЭС.
Пруд-охладитель ЧАЭС – это искусственный водоем, который наполнялся водой из реки Припять. Водоем был создан при помощи дамбы, охватывающей его почти по всему 25-километровому периметру.
Ранее ученые рассказали, что рост числа нейтронов
в одном из помещений Чернобыльской АЭС указывает на продолжение реакции деления в законсервированной АЭС.
Установленные на станции датчики зафиксировали рост числа нейтронов в одном из недоступных помещений. Это сигнализирует о реакции ядерного деления.