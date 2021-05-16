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Конкурс «Евровидение-2021» открылся в Роттердаме

News.ruиещё 4
1 час назад
В Роттердаме открылся международный песенный конкурс «Евровидение». На берегу реки Ньиве-Маас собрались представители делегаций 34 из 39 участвующих в конкурсе стран. Открытие транслировалось онлайн для поклонников мероприятия и журналистов, которые не смогли прибыть на место в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
«Евровидение» стартовало в Роттердаме
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На церемонии также смогли присутствовать не все участники конкурса. Так, представительница Австралии Монтень будет выступать дистанционно — на открытие она прислала своё видеообращение.
Также на открытии отсутствовали делегации Польши и Исландии — их представители накануне сдали положительный тест на COVID-19. На самоизоляцию было решено отправить и артистов из Румынии и Мальты, которые жили с заражёнными в одном отеле.
По ковровой дорожке на церемонии открытия прошли делегации из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.
Россию на конкурсе «Евровидение-2021» представляет певица Манижа с композицией Russian Woman. Она появилась на ковровой дорожке вместе со своими бэк-вокалистками.
Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая. Транслировать конкурс в этом году будет Первый канал.
Ранее участники Евровидения положительно оценили песню российской конкурсантки.
В мире,Австралия,Роттердам,
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