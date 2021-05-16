«Евровидение» стартовало в Роттердаме

Также на открытии отсутствовали делегации Польши и Исландии — их представители накануне сдали положительный тест на COVID-19. На самоизоляцию было решено отправить и артистов из Румынии и Мальты, которые жили с заражёнными в одном отеле.
По ковровой дорожке на церемонии открытия прошли делегации из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.