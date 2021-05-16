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Минск потребует признать геноцид белорусов в годы ВОВ

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Генеральная прокуратура Белоруссии намерена начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил глава ведомства Андрей Швед. Его слова приводит «БелТА».
Минск потребует признать геноцид белорусов в годы ВОВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Шведа, «достаточный объем доказательств» по данному вопросу будет предоставлен в международный трибунал в ближайшее время.
Белорусский генпрокурор также рассказал, что первые результаты развернутых в стране работ показывают, что количество жертв геноцида в годы ВОВ может оказаться больше зафиксированного в архивах.
«Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан < > количество жертв значительно превышает архивные сведения и другие источники, которые получены от наших граждан», — отметил Швед.
Он также добавил, что генпрокуратура получила данные о сотнях ранее неизвестных мест массового уничтожения населения. Кроме того, были получены сведения о еще живых нацистских преступниках, участвовавших в деятельности карательных батальонов. Минск намерен направить запрос о правовой помощи в страны, где они проживают.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что готовы оказать помощь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны.
В мире,Андрей Швед,ФСБ,Генпрокуратура РФ,СКР,Минск,Беларусь,
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