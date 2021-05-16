Минск потребует признать геноцид белорусов в годы ВОВ

По словам Шведа, «достаточный объем доказательств» по данному вопросу будет предоставлен в международный трибунал в ближайшее время.

Белорусский генпрокурор также рассказал, что первые результаты развернутых в стране работ показывают, что количество жертв геноцида в годы ВОВ может оказаться больше зафиксированного в архивах.