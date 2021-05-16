В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Турция объявила об ослаблении ограничений по коронавирусу

Майк Габриелян
25 минут назад
В Турции с 17 мая ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Турция объявила об ослаблении ограничений по коронавирусу
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Министерство внутренних дел разослало губернаторам циркуляр «О мерах по постепенной нормализации». В документе говорится, что меры, принятые властями в апреле, оказались действенны. Сейчас наблюдается «серьезное снижение количества ежедневных случаев COVID-19, больных и тяжелобольных».
Однако комендантский час пока сохраняется и продлен до 1 июня. Он предусмотрен с 21.00 до 5.00 по будням и круглосуточно по выходным. Для иностранцев-туристов это ограничение не действует.
Иностранцы, которые постоянно проживают в Турции, должны соблюдать комендантский час.
С 17 мая разрешены междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости салонов на 50%. Лица старше 65 лет и младше 18 пока не смогут пользоваться общественным транспортом.
Торговые центры и хозяйственные магазины будут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Продуктовые магазины, пекарни и рынки по выходным открыты только с 10.00 до 17.00.
В мире,МВД,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители