Турция объявила об ослаблении ограничений по коронавирусу

Турции с 17 мая ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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Министерство внутренних дел разослало губернаторам циркуляр «О мерах по постепенной нормализации». В документе говорится, что меры, принятые властями в апреле, оказались действенны. Сейчас наблюдается «серьезное снижение количества ежедневных случаев COVID-19, больных и тяжелобольных».

Однако комендантский час пока сохраняется и продлен до 1 июня. Он предусмотрен с 21.00 до 5.00 по будням и круглосуточно по выходным. Для иностранцев-туристов это ограничение не действует.

Иностранцы, которые постоянно проживают в Турции, должны соблюдать комендантский час.

С 17 мая разрешены междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости салонов на 50%. Лица старше 65 лет и младше 18 пока не смогут пользоваться общественным транспортом.