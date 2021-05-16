Эрдоган призвал преподать Израилю «сильный урок»

Эрдоган отметил, что Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину.

Он также заявил о необходимости объединения усилий исламских стран в вопросе Палестины.

В ночь на 8 мая между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме вспыхнули масштабные столкновения после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах. Это привело к крупнейшей за последние годы эскалации на границах палестинского анклава.