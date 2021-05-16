Эрдоган призвал преподать Израилю «сильный урок»

Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе переговоров с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю урок после его нападений на Палестину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Эрдоган отметил, что Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину.
«Международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений", - написал турецкий лидер.
Он также заявил о необходимости объединения усилий исламских стран в вопросе Палестины.
В ночь на 8 мая между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме вспыхнули масштабные столкновения после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах. Это привело к крупнейшей за последние годы эскалации на границах палестинского анклава.