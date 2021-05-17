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В России выявили 9 328 новых случаев COVID-19

Реальное времяиещё 6
1 час назад
В Турции за сутки выявили 10 512 случаев коронавируса
Фото: ReutersReuters
В России за минувшие сутки выявили 9 328 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 4 949 573, сообщает оперштаб РФ.
За сутки выздоровел 7 181 человек, всего — 4 563 254. Умерли за сутки 340 человек, 116 211 пациентов скончались с начала пандемии.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале "Реального времени".
В мире,COVID-19,интернет-газета "Реальное время",Россия,
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