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На Украине увидели сходство ситуаций в Израиле и Донбассе

Газета.Ru
1 час назад
Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил о сходстве ситуаций в Израиле и Донбассе, сообщает РИА «Новости».
На Украине увидели сходство ситуаций в Израиле и Донбассе
Фото: ReutersReuters
Береза принял участие в акции в поддержку Израиля, которая проходит у российского посольства в Киеве. Бывший депутат объяснил решение выйти на акцию тем, что события в Израиле, по его мнению, похожи на ситуацию в Донбассе.
«Мы хотим, чтоб Израиль увидел, как мы поддерживаем его, и мы хотим, чтоб Израиль так же поддерживал Украину», — подчеркнул политик.
Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.
По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.
В мире,Борислав Береза,Мария Захарова,Верховная Рада,МИД,РИА Новости,Киев,Израиль,Украина,
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