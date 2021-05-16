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США и Дания обеспокоены усилением военного присутствия России в Арктике

ТАСС
2 часа назад
Власти Соединенных Штатов и Дании обеспокоены усилением военного присутствия России в Арктике и считают важным защищать ключевые объекты инфраструктуры в регионе. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье Госдепартаментом заявлении в связи с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в королевство.
Военная мощь России в Арктике испугала США и Данию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Соединенные Штаты приветствовали недавнее решение Королевства Дании инвестировать $245 млн в оборону Североатлантического региона и Арктики, что подчеркивает взаимную приверженность сохранению стабильности и безопасности Арктики. Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе", - утверждают в американском внешнеполитическом ведомстве.
"Соединенные Штаты представляют Арктический регион свободным от конфликтов, где государства действуют ответственно, а экономическое развитие и инвестиции осуществляются устойчивым, прозрачным образом, с уважением к окружающей среде, интересам и культуре коренных народов", - добавили в Госдепартаменте.
Блинкен посетит Данию 16-17 и 20 мая 2021 года, проведет переговоры с премьер-министром королевства Метте Фредериксен, главой МИД Еппе Куфудом. "Во время своего визита госсекретарь Блинкен подчеркнет важность продвижения общих целей, борьбы с климатическим кризисом, развития экологически чистых технологий, сотрудничества в области обороны и Арктики. Госсекретарь подтвердит обязательства США по развитию более тесных отношений с Гренландией и Фарерскими островами", - отмечается в документе.
Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что группировка сил и средств российской армии, развернутая в Арктике, обеспечивает военную безопасность России. По его словам, вместе с поддержанием высокой боевой готовности личный состав Северного флота на регулярной основе решает задачи оказания помощи и проведения спасательных операций на море, в том числе на трассе Северного морского пути, обеспечения безопасности судоходства и экологической безопасности в Арктике.
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