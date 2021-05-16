Военная мощь России в Арктике испугала США и Данию

Блинкен посетит Данию 16-17 и 20 мая 2021 года, проведет переговоры с премьер-министром королевства Метте Фредериксен, главой МИД Еппе Куфудом. "Во время своего визита госсекретарь Блинкен подчеркнет важность продвижения общих целей, борьбы с климатическим кризисом, развития экологически чистых технологий, сотрудничества в области обороны и Арктики. Госсекретарь подтвердит обязательства США по развитию более тесных отношений с Гренландией и Фарерскими островами", - отмечается в документе.