Военная мощь России в Арктике испугала США и Данию

"Соединенные Штаты приветствовали недавнее решение Королевства Дании инвестировать $245 млн в оборону Североатлантического региона и Арктики, что подчеркивает взаимную приверженность сохранению стабильности и безопасности Арктики. Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе", - утверждают в американском внешнеполитическом ведомстве.
"Соединенные Штаты представляют Арктический регион свободным от конфликтов, где государства действуют ответственно, а экономическое развитие и инвестиции осуществляются устойчивым, прозрачным образом, с уважением к окружающей среде, интересам и культуре коренных народов", - добавили в Госдепартаменте.