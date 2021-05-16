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Митинг в поддержку Палестины в Париже сняли на видео

Юрий Столбов
33 минуты назад
Полиция применила водометы и слезоточивый газ в попытке разогнать протест в поддержку Палестины в Париже, где в субботу собрались сотни людей.
Ежегодно 15 мая палестинцы отмечают День Накба, который знаменует изгнание сотен тысяч палестинцев из своих домов после образования государства Израиль в 1948 году.
Также в четверг, 13 мая, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен попросил начальника полиции Парижа запретить субботние демонстрации в связи с недавней напряженностью на Ближнем Востоке, чтобы избежать "нарушения общественного порядка".
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая, когда после столкновений между израильскими силовиками и палестинцами на Храмовой горе в Иерусалиме группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы израильской территории, в ответ на это Израиль стал наносить удары по сектору Газа.
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