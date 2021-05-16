Митинг в поддержку Палестины в Париже сняли на видео

Полиция применила водометы и слезоточивый газ в попытке разогнать протест в поддержку Палестины в Париже, где в субботу собрались сотни людей.

Ежегодно 15 мая палестинцы отмечают День Накба, который знаменует изгнание сотен тысяч палестинцев из своих домов после образования государства Израиль в 1948 году.

Также в четверг, 13 мая, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен попросил начальника полиции Парижа запретить субботние демонстрации в связи с недавней напряженностью на Ближнем Востоке, чтобы избежать "нарушения общественного порядка".