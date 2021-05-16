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Меркель призвала запустить «Северный поток — 2» из-за нужды в российском газе

Lenta.ru
46 минут назад
Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока — 2». По словам канцлера, власти поддержат завершение безотносительно санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации Минэкономики Германии, страна испытывает острую необходимость в газе. Почти половина импортируемого в ЕС газа — российская.
Из-за холодной зимы 2020-2021 года поставки газа из России увеличились почти на 30 процентов.
В мире,Видео,Ангела Меркель,ЕС,
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