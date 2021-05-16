Израиль обвинили в разбазаривании денег США

Сирийская журналистка и активистка Марам Сусли, которая поддерживает Палестину в конфликте против Израиля, обвинила в своём Twitter израильских политиков в том, что они тратят деньги американских налогоплательщиков. Именно поэтому им плевать, сколько ракет будет выпущено по Палестине и сколько ещё будет использовано для защиты от ответного удара.
Фото: Israel Defense Forces / WikimediaIsrael Defense Forces / Wikimedia
По словам журналистки, ракеты, которые армия Израиля использует в «Железном куполе», стоят по 80 тысяч долларов.
Каждая ракета, используемая в железном куполе, стоит 80 тысяч долларов, но Израилю всё равно, потому что он просто заставит американцев заплатить за неё, — написала 34-летняя Марам Сусли.
Она проиллюстрировала пост в соцсети фотографиями американцев без определённого места жительства, намекая на то, что США вместо решения внутренних проблем и борьбы с бедностью, тратятся на войну Израиля и Палестины.
Сирийка также прошлась по президенту США Джо Байдену. Она написала в другом посте, что поддерживать его — значит официально поддерживать Израиль в его желании избавиться от палестинцев.
Ранее Китай встал на сторону Палестины в конфликте с Израилем. «Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путём справедливого политического диалога», — сказал глава МИД страны Ван И.