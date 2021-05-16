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Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в Тель-Авиве

RT на русскомиещё 2
46 минут назад
В столице Израиля Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщает пресс-служба израильской армии.
Сирены ПВО вновь звучат в Тель-Авиве
Фото: ТАССТАСС
«Сирены звучат в Тель-Авиве», — информирует служба.
Отмечается, что в небе над городом слышны разрывы.
Ранее Израиль сообщил о пуске 2800 ракет из сектора Газа с начала обострения.
В мире,Конфликты,Армия,Израиль,
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