У посольства Австрии в Израиле взорвалась ракета

Она уточнила, что все работники посольства в безопасности.

В ночь на 8 мая между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме вспыхнули масштабные столкновения после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах. За несколько дней акции протеста переросли в масштабные беспорядки.