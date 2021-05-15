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У посольства Австрии в Израиле взорвалась ракета

Ювелина Бернст
1 час назад
У австрийского посольства в Израиле взорвалась ракета, запущенная из сектора Газа. Об этом сообщила дипломат Ханна Лико на своей странице в Twitter.
У посольства Австрии в Израиле взорвалась ракета
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
«Недалеко от посольства Австрии в Рамат-Гане только что разорвалась ракета», — написала Лико.
Она уточнила, что все работники посольства в безопасности.
Посол призвала прекратить военные действия.
В ночь на 8 мая между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме вспыхнули масштабные столкновения после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах. За несколько дней акции протеста переросли в масштабные беспорядки.
В результате на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.
Ранее сообщалось, что израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания "Аль-Джаля" в Газе, где располагались офисы международных СМИ, в частности, телеканалов Al-Jazeera и Al Arabiya, а также агентства Associated Press.
В мире,Associated Press,Израиль,Австрия,
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