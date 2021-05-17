Гейтса захотели уволить из Microsoft из-за романа с сотрудницей

Билл Гейтс должен был покинуть правление компании Microsoft из-за отношений с сотрудницей корпорации. Такое решение принял совет директоров, посчитавший подобные отношения неподобающими, сообщает издание The Wall Street Journal.

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Билл Гейтс покинул правление компании в марте 2020 года, через три месяца после того, как был переизбран на пост главы Microsoft.

Пол информации источников WSJ, расследование в отношении Гейтса корпорация инициировала в 2019 году, после получения письма от одной из сотрудниц, которая сообщила, что в течение нескольких лет у неё с Гейтсом были интимные отношения.

В ходе расследования похождений главы компании, датированных 2000 годом, ряд членов правления пришёл к выводу, что Гейтсу не место во главе компании, которую он основал. Руководство не желало, чтобы во главе корпорации находился человек, замешанный в щекотливой ситуации, на фоне громкого движения MeToo.

В результате Гейтс подал в отставку сразу после завершения расследования, сообщил источник.

Представитель Гейтса заявила, что решение покинуть компания не было связано с описанными событиями. Основатель Microsoft заявлял о желании заниматься исключительно благотворительнымит проектами ещё несколькими годами ранее. Однако она подтвердила, что у Гейтса действительно были отношения «почти 20 лет назад», которые закончились «мирно»

Ранее стало известно о том, что Билл и Мелинда Гейтс решили расторгнуть брак. продлившийся 27 лет. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла на работу в Microsoft. Свадьба состоялась в 1994 году. В браке родились трое детей.

Билл Гейтс входит в пятёрку богатейших предпринимателей мира. Его состояние оценивается в $127 млрд.