Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил о справедливости слов президента РФ Владимира Путина о том, что Украина превращается в "антипод России". Так парламентарий ответил на возмущение и обеспокоенность данным заявлением российского лидера со стороны экс-главы МИД Украины Павла Климкина , передает RT.

"Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь, партнерами их называть?" - указал Бальбек.

Он также напомнил, что в Киеве постоянно заявляют об "агрессии России" применительно почти к любому событию.

"Экс-министр Климкин в очередной раз решил показать себя "мощным аналитиком"... При всей напряженности наших отношений с Украиной мы были бы рады, если бы официальный Киев обозначил готовность к диалогу", - подчеркнул член нижней палаты российского парламента.

По его словам, для запуска диалога Киева с Москвой "нужна лишь добрая воля украинских политиков". В пятницу, 14 мая, в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции Путин посетовал на то, что на Украине происходит совершенно очевидная зачистка политического поля, а также производятся аресты политиков, состоящих в хороших отношениях с Москвой. Так Путин прокомментировал, в частности, предъявление обвинений в госизмене лидеру парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутату Верховной рады Виктору Медведчуку.

"Судя по всему - и это очень печально - Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ новости", - пояснил глава российского государства.

В ответ на это Климкин в Facebook написал, что эти слова Путина на Украине вызвали беспокойство и предположил, что российская сторона будет реагировать антиукраинскими действиями на уголовное дело в отношении Медведчука.

"Слова Путина не стоит недооценивать. Путин говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России и как о ее антиподе. Такой лексикой он еще не пользовался. Ответ Кремля будет ассиметричный и очень жесткий", - заверил бывший дипломат.

Со своей стороны, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков подтвердил, что Москва не оставит без ответа антироссийские выпады Киева.

"Иногда экс-главу МИД Украины Климкина все же посещают здравые мысли. У Москвы есть возможность ответить Киеву - и ответ, несомненно, будет. Украине есть смысл последить за динамикой отношений России и ДНР/ЛНР. Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа", - написал сенатор в своем Telegrm-канале.

В свою очередь, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Москва не понимает политики Киева и украинских внутренних процессов, потому и делает такие заявления. Он также настоял на самостоятельности Украины в следовании своему вектору развития на пути трансформации "в современное европейское демократическое государство".

"Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации территорий, Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - спрогнозировал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Депутат Рады от президентской партии "Слуга народа" Галина Янченко в эфире канала "Украина 24" назвала слова Путина "очень недружественными", и обвинила Москву во вмешательстве в украинскую внутреннюю политику и давлении на власть.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка также признался, что заявление Путина его заинтересовало.

"Я думаю, сейчас будет соответствующая обратная реакция от российских властей, связанная с мерами в отношении Медведчука. Реакция будет достаточно опасна, она будет асимметрична", - сказал бывший прокурор. По его словам, в ближайшее время в украинских медиа прольются "ливни информации", дискредитирующей определенных политиков Украины.

"Наши спецслужбы должны быть готовы", - считает Рябошапка.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков же выразил убеждение, что подозрения Киева в адрес оппозиционных политиков укладываются в логику череды обвинений против Москвы.

"На Украине выбрали Россию врагом, и все свои проблемы и неудачи списывают на Россию. Так, с их позиции, Россия до 2014 года не давала строить Украине независимое государство, после этого — она агрессор, и в общем-то все проблемы, которые есть на Украине, списываются на Россию. Медведчук же — это политик, который открыто критиковал власти Украины, который говорил о необходимости договариваться или вести диалог по тем разногласиям, которые есть у Киева и Москвы, который считал, что надо остановить войну на Донбассе", — рассказал сенатор "Газете.Ru".