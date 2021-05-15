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Климкин испугался слов Путина об Украине

News.ruиещё 7
54 минуты назад
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин обеспокоен новым термином, который президент России Владимир Путин впервые употребил на совещании с постоянными членами Совбеза. В своём Facebook Климкин написал, что высказывание российского лидера о превращении Украины в «анти-Россию» не стоит игнорировать.
На Украине испугались слов Путина об Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров. Именно такой лексики он ещё не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким, — заявил дипломат.
Он добавил, что раз Путин заговорил о Киеве, как о постоянном источнике проблем, ничего хорошего это не предвещает.
Ранее Путин заявил, что некоторые государства пытаются сделать из Украины российского антипода, и это вызывает у него сожаление. Он добавил, что из Киева постоянно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности.
Президент считает, что на Украине происходит зачистка политического поля. В частности, закрываются общенациональные средства массовой информации. При этом Запад не только никак не реагирует на такие нарушения, но и поддерживает решения подобного рода.
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